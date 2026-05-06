अजित डोभाल ने राष्ट्रपति तो लाम से की मुलाकात, भारत-वियतनाम संबंध और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम मंगलवार को भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, ''भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। तो लाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात और अगले दो दिनों में होने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार किया।''

जायसवाल ने कहा, "चाओ मुंग, वियतनाम के महासचिव, और राष्ट्रपति तो लाम, भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर, नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनकी अगवानी की।"

उन्होंने आगे बताया क‍ि इस साल हम भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के दस साल पूरे होने का मील का पत्थर मना रहे हैं। यह यात्रा हमारे बहुआयामी और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

इससे पहले दिन में राष्ट्रपति तो लाम ने बिहार के महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गयाजी पहुंचने पर वियतनाम के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया।

तो लाम जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव भी हैं, सात मई तक भारत में रहेंगे। पिछले महीने वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है।

यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम का 6 मई को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी उनके साथ बैठक करेंगी। उम्मीद है कि नई दिल्ली में अन्य नेता भी राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात करेंगे।

अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उनका मुंबई में एक व्यापार मंच (बिजनेस फोरम) में शामिल होने का भी कार्यक्रम है।

भारत और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार गहरे हुए हैं।

--आईएएनएस

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