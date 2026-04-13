अजमेर शरीफ दरगाह के मौलवी ने रूस में भारतीय राजदूत से की मुलाकात, आध्यात्मिक जुड़ाव पर दिया जोर

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। सेंट पीटर्सबर्ग में कूटनीति को सभ्यता की विरासत से जोड़ने वाले एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अजमेर शरीफ दरगाह के मौलवी और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारत की महावाणिज्य दूत नीलम रानी से मुलाकात की।

दरगाह के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बातचीत का फोकस कला, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और लोगों के बीच जुड़ाव के जरिए भारत-रूस के संबंधों को मजबूत करना था।

यह मीटिंग चिश्ती के रूस के आधिकारिक दौरे के दौरान हुई। चिश्ती के इस दौरे में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को भी शामिल थे। सेंट पीटर्सबर्ग की ऐतिहासिक जगह के सामने, दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-रूस साझेदारी, जो लंबे समय से आपसी भरोसे पर बनी है, उसे डिफेंस और ट्रेड से आगे बढ़ना चाहिए। सांस्कृतिक पहुंच और आध्यात्मिक विरासत को सहयोग के मुख्य तरीकों के तौर पर पहचाना गया।

चर्चा के दौरान सांस्कृतिक उत्सवों, सूफी संगीत और कव्वाली कार्यक्रमों, शास्त्रीय कला के आदान-प्रदान और साझा परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी जैसे प्रस्तावों पर विचार किया गया। खास तौर पर विभिन्न धर्मों के बीच संवाद (इंटरफेथ डायलॉग) और आध्यात्मिक सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

चिश्ती ने कहा कि सबके साथ शांति का सूफी संदेश रूस के विविध धार्मिक परिदृश्य में भी साफ दिखाई देता है। तातारस्तान, दागेस्तान, बश्कोर्तोस्तान और कॉकेशस जैसे क्षेत्रों को उनकी मजबूत सूफी परंपरा के कारण विशेष रूप से रेखांकित किया गया, जिससे सहयोग के नए अवसर सामने आते हैं।

दोनों पक्षों ने इस साझा विरासत को सक्रिय साझेदारी में बदलने के लिए संरचित इंटरफेथ संवाद, शैक्षणिक आदान-प्रदान और संयुक्त आध्यात्मिक प्रतिनिधिमंडलों को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

इस बात पर जोर देते हुए कि लंबे समय तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय संबंध मानवीय रिश्तों पर टिके होते हैं, दोनों ने यूथ एक्सचेंज, एकेडमिक पार्टनरशिप और कल्चरल इमर्शन प्रोग्राम को भी जरूरी क्षेत्र के तौर पर पहचाना। इन कोशिशों का मकसद आधिकारिक चैनलों से आगे बढ़कर आपसी संबंधों की पहुंच को बढ़ाना है।

इस चर्चा में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बौद्धिक रिश्तों पर भी बात हुई, जिसमें लियो टॉल्स्टॉय का भारतीय फिलॉसफी से जुड़ाव और रूसी सोच पर महात्मा गांधी का असर शामिल है।

चिश्ती ने कहा कि नीलम रानी डिप्लोमेसी के लिए देश के सिविलाइजेशनल अप्रोच को दिखाती हैं। भारत-रूस के संबंध शांति और इंसानियत के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने बॉर्डर पार ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़े मेल-जोल के संदेश को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय दूत ने इस दौरे का स्वागत किया और भारत की अध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने और लोगों के बीच कनेक्शन को मजबूत करने वाले पहल के लिए कॉन्सुलेट के समर्थन की फिर से पुष्टि की।

--आईएएनएस

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