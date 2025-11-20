ऐसी शाही शादी, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, ताज का करेंगे दीदार

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर गुरुवार को पहली बार भारत पहुंचे। जूनियर ट्रंप 40 देशों के 126 लोगों के साथ उदयपुर जाएंगे। वे आगरा के ताजमहल का भी दीदार करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि जिस शाही शादी में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे भारत आए हैं, उसका आयोजन उदयपुर में 21 और 22 नवंबर को होगा। जूनियर ट्रंप की इस यात्रा की खूब चर्चा हो रही है।

शादी का मेन प्रोग्राम ऐतिहासिक जग मंदिर पैलेस में आयोजित किया जाएगा। यह पैलेस पिछोला झील के बीच में है। वहीं, शादी से जुड़े तमाम सेलिब्रेशन सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर मानेक चौक पर आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप जूनियर शहर के सबसे लग्जरी होटलों में से एक द लीला पैलेस उदयपुर में रुकेंगे।

40 देशों के 126 लोगों में कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जज शामिल होंगे। ट्रंप जूनियर एक बिजनेसमैन भी हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक इंडियन अमेरिकन कपल की हाई प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होने के लिए वे भारत आए हैं। उनके आने से पहले एक अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी इंतजाम का रिव्यू कर रही है।

इसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने सख्त तैयारी की है।

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के अलावा, कई भारतीय नेता और मशहूर हस्तियां इस शादी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पूरे उदयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। अधिकारियों ने कहा कि दो दिन के जश्न के दौरान शहर हाई अलर्ट पर रहेगा, और एयरपोर्ट से लेक पिछोला तक के रास्ते में खास इंतजाम किए गए हैं।

झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर अपने शानदार हेरिटेज होटलों, महलों और किलों के लिए मशहूर है। इस वजह से इसे भारत के सबसे खूबसूरत वेडिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। अरावली पहाड़ियों में बसा यह शाही शहर लंबे समय से अमीर परिवारों के बीच बड़े जश्न के लिए खास पसंद रहा है। यहां पर इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, रवीना टंडन, नील नितिन मुकेश, हार्दिक पांड्या और अरबपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादियों या प्री-वेडिंग फंक्शन आयोजित किए जा चुके हैं।

ट्रंप जूनियर से पहले 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी