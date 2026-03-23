Air India Express Flight Schedule : एयर इंडिया समूह पश्चिम एशिया के लिए 30 उड़ानें संचालित करेगा

नई दिल्ली: एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस सोमवार को पश्चिम एशिया से आने-जाने वाली कुल 30 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। हालांकि कई मार्गों पर सेवाएं सीमित रहेंगी। एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह जानकारी मिली है।

एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर 23 मार्च को पश्चिम एशिया क्षेत्र से आने-जाने वाली 30 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी।"

दोनों एयरलाइंस जेद्दा के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें जारी रखेंगी। भारत और सऊदी अरब के इस शहर के बीच कुल 10 उड़ानें होंगी। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक-एक वापसी उड़ान संचालित करेगी जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मंगलुरु से उड़ानें संचालित करेगी।

जेद्दा के अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट से आने-जाने वाली चार निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जिनमें दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानें भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह बेंगलुरु और कोझिकोड से रियाद के लिए भी चार निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी।

नियमित उड़ानों के अलावा, एयर इंडिया समूह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के लिए 12 अनियमित उड़ानें संचालित करेगा, जो स्लॉट की उपलब्धता और परिचालन स्थितियों पर निर्भर करेंगी।

ये उड़ानें भारतीय और स्थानीय नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संचालित की जा रही हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के गंतव्यों में से दुबई, अबू धाबी और शारजाह के लिए विशेष सेवाएं संचालित की जाएंगी।

एयर इंडिया दिल्ली और दुबई के बीच सेवाएं संचालित करेगी जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली और मुंबई को अबू धाबी से और मंगलुरु को शारजाह से जोड़ने वाली उड़ानें संचालित करेगी।

एयरलाइन ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमाह और अल ऐन, ओमान में सलालाह, सऊदी अरब में दम्माम और बहरीन, दोहा, कुवैत और तेल अवीव सहित कई गंतव्यों के लिए कोई निर्धारित या आकस्मिक उड़ानें नहीं होंगी।

इस दौरान, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों से आने-जाने वाली एयर इंडिया की सभी उड़ानें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी।

जिन मार्गों पर निर्धारित सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं, उन पर बुकिंग कराने वाले यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा पुनः बुक करने या पूर्ण धनवापसी प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सहायता के लिए अपनी वेबसाइट का उपयोग करने या ग्राहक सहायता केंद्रों से संपर्क करने की सलाह दी है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों, विशेष रूप से यूएई स्टेशनों से यात्रा करने वालों को, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अन्य वाणिज्यिक उड़ानों में पुनः बुकिंग करने का विकल्प दिया गया है।

एयरलाइन ने व्हाट्सएप पर अपने डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से भी पुनः बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है।

एयरलाइन समूह ने कहा कि वह प्रभावित यात्रियों से सीधे संपर्क कर रहा है और परिचालन की व्यवहार्यता के आधार पर पश्चिम एशियाई गंतव्यों के लिए अतिरिक्त तदर्थ उड़ानें संचालित करने की संभावना तलाश रहा है।

--आईएएनएस