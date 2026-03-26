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Artificial Intelligence Patent System : पेटेंट प्रणाली में सुधार लाने में एआई की भूमिका: यूएसपीटीओ प्रमुख

एआई से बदलेगा पेटेंट सिस्टम, यूएसपीटीओ ने सुधारों और बैकलॉग घटाने की योजना बताई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 09:33 AM
पेटेंट प्रणाली में सुधार लाने में एआई की भूमिका: यूएसपीटीओ प्रमुख

तेहरान: अमेरिकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (यूएसपीटीओ) के प्रमुख ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एसआई) पेटेंट प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएगी, क्योंकि उन्होंने देरी को कम करने और पेटेंट की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों का बचाव किया।

यूएसपीटीओ के निदेशक जॉन स्क्वायर्स ने बुधवार को हाउस ज्यूडिशियरी उपसमिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि एजेंसी पेटेंट जांच में तेजी लाने और आवेदनों के बढ़ते बैकलॉग को कम करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग कर रही है।

स्कायर्स ने सांसदों से कहा, "एआई उपकरण हमारे परीक्षकों की महाशक्ति बन जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि नई प्रणालियां पूर्व-निर्मित कला की पहचान तेजी से कर सकती हैं और परीक्षकों को तेजी से जटिल होती जा रही फाइलों को संभालने में मदद कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि कार्यालय ने पहले ही पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रक्रियाओं में एआई को एकीकृत करना शुरू कर दिया है, जिसमें ऐसे उपकरण भी शामिल हैं जो महीनों के बजाय सेकंडों के भीतर खोज परिणाम उत्पन्न करते हैं।

स्क्वायर्स ने इस प्रयास को एजेंसी के आधुनिकीकरण और अमेरिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यूएसपीटीओ को 'नवाचार का केंद्रीय बैंक' बताते हुए कहा कि प्रत्येक पेटेंट या ट्रेडमार्क 'एक संभावित नौकरी, एक नया व्यवसाय, एक प्रतिस्पर्धी लाभ' का प्रतिनिधित्व करता है।

एजेंसी का लक्ष्य लंबित पेटेंट आवेदनों की संख्या को कम करना भी है, जो ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ गई थी। स्क्वायर्स ने कहा कि पेटेंट की गुणवत्ता में सुधार करते हुए लंबित आवेदनों की संख्या को काफी कम करने के प्रयास जारी हैं।

हालांकि, सांसदों ने इन सुधारों पर कड़ी आलोचना की और डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी कि नीतिगत बदलाव निगरानी को कमजोर कर सकते हैं और एक पारंपरिक रूप से स्वतंत्र एजेंसी का राजनीतिकरण कर सकते हैं।

वरिष्ठ सदस्य हैंक जॉनसन ने कहा कि यूएसपीटीओ पक्षपातपूर्ण राजनीति में 'पूरी तरह से घसीटा गया' है और उन्होंने कर्मचारियों के मनोबल और बदलते नियमों के बारे में चिंता व्यक्त की।

जॉनसन ने कहा, "जब किसी प्रशासन की राजनीतिक सनक के अनुसार नीति में बदलाव होता है तो इसकी कीमत अमेरिकी नवाचार को चुकानी पड़ती है।"

विवाद का एक प्रमुख मुद्दा पेटेंट परीक्षण और अपील बोर्ड (पीटीएबी) के तहत पेटेंट संबंधी चुनौतियों से निपटने का एजेंसी का तरीका था। आलोचकों का तर्क था कि बार-बार चुनौतियों को सीमित करने से कमजोर पेटेंट मान्य रह सकते हैं और मुकदमेबाजी की लागत बढ़ सकती है।

स्क्वायर्स ने इन बदलावों का बचाव करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकना और विवादों का अंतिम निपटारा करना है।

उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा आना चाहिए जब संपत्ति पर मालिकाना हक का स्पष्ट अधिकार हो और इसका अंतिम निर्णय होना ही चाहिए।"

सांसदों ने विदेशी प्रभाव और राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जिसमें पेटेंट विवादों में विदेशी समर्थित संस्थाओं की भूमिका भी शामिल है।

स्क्वायर्स ने कहा कि यूएसपीटीओ ने प्रकटीकरण नियमों को सख्त करने और विदेशी संप्रभु संस्थाओं को कुछ कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

सुनवाई के दौरान प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' पहल से जुड़े एक विवादास्पद ट्रेडमार्क फाइलिंग पर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ सांसदों ने हितों के संभावित टकराव पर सवाल उठाए।

यूएसपीटीओ को वित्तीय वर्ष 2025 में 475,000 से अधिक नए पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए, जो बौद्धिक संपदा संरक्षण की मांग में लगातार वृद्धि को दर्शाता है।

स्क्वायर्स ने कहा कि इस मांग को प्रबंधित करने के लिए एआई और आईटी आधुनिकीकरण केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, साथ ही उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से निरंतर वित्त पोषण भी किया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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