अगस्त में चीन में राष्ट्रीय आर्थिक संचालन स्थिर

बीजिंग, 15 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो के प्रवक्ता और मुख्य अर्थशास्त्री फू लिंगह्वी ने 15 सितंबर को राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय द्वारा आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में इस साल अगस्त में राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन का परिचय दिया।

बताया जाता है कि अगस्त में चीन में राष्ट्रीय आर्थिक संचालन में स्थिर प्रगति हुई। पूरे देश में सालाना आय दो करोड़ युआन से अधिक वाले राजकीय औद्योगिक उद्यमों के औद्योगिक उत्पादन मूल्य में पिछले साल की इसी अवधि से 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इस साल जुलाई की तुलना में 0.37 फीसदी अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार अगस्त में राष्ट्रीय सेवा उद्योग के उत्पादन सूचकांक में पिछले साल की इसी अवधि से 5.6 प्रतिशत का इजाफा दर्ज हुआ। उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री 39 खरब 66 अरब 80 करोड़ युआन रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक है और इस साल जुलाई से 0.17 फीसदी ज्यादा है। अगस्त में माल का कुल आयात-निर्यात 38 खरब 74 अरब 40 करोड़ युआन रहा, जिसकी वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है।

इसके साथ, जनवरी से अगस्त तक राष्ट्रीय अचल संपत्ति निवेश (किसानों को छोड़कर) 326 खरब 11 अरब 10 करोड़ युआन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 0.5 फीसदी अधिक है। राष्ट्रीय औसत शहरी सर्वेक्षण बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी।

उधर, अगस्त में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में 0.4 प्रतिशत की कटौती हुई और राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादक मूल्य सूचकांक पिछले साल की इसी अवधि से 2.9 प्रतिशत कम है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/