अगर हमास ने गाजा की सत्ता नहीं छोड़ी, तो उसे मिटा दिया जाएगा: ट्रंप

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में पूर्ण शांति का संकल्प लिया है। 20 सूत्रीय समझौते पर उन्हें यकीन है लेकिन कहते हैं कि अगर हमास ने रोड़ा अटकाया तो उसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा।

सीएनएन के सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास गाजा पर अपनी सत्ता और नियंत्रण छोड़ने से इनकार करता है, तो उसे "पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में बमबारी बंद करने के पक्ष में हैं, तो ट्रंप ने कहा: हां।

रविवार को प्रसारित साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि हमास शांति के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं।

ट्रंप की योजना के अनुसार, हमास को सभी 48 बंधकों को वापस करना होगा—जिनमें से लगभग 20 के बारे में इजरायल का मानना ​​है कि वे अभी भी जीवित हैं। इसके बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, उसे सत्ता छोड़नी होगी और इसके साथ हथियार भी छोड़ने होंगे। इस प्रस्ताव पर नेतन्याहू ने हामी भर दी है।

हमास केवल तीन बिंदुओं पर सहमत हुआ है: सभी बंधकों की रिहाई, सत्ता का समर्पण और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी। सूत्रों के मुताबिक, वह अन्य मुद्दों पर अपने मध्यस्थों के साथ बातचीत कर रहा है।

इस बीच इजरायली हमलों से हुए नुकसान को लेकर गाजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा पेश किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 67,139 तक पहुंच गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर इजरायली हमलों में 67,139 फिलिस्तीनी मारे गए और 169,583 अन्य घायल हुए हैं।

मारे गए ज्यादातर लोग आम नागरिक हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

मंत्रालय, जिसके आंकड़े संयुक्त राष्ट्र द्वारा आम तौर पर विश्वसनीय माने जाते हैं, ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ही कम से कम 65 फिलिस्तीनी मारे गए और 153 अन्य घायल हुए हैं।

टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट में विभाग ने आगे कहा: कई पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर हैं, क्योंकि एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल अब तक उन तक नहीं पहुंच पाए हैं।

--आईएएनएस

केआर/