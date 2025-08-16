अन्तरराष्ट्रीय

अगले दशक में लानत्सांग-मेकोंग सहयोग का उज्ज्वल भविष्य होगा : वांग यी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 09:17 AM

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। लानत्सांग-मेकोंग सहयोग पर विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक चीन के युन्नान प्रांत के आननिंग शहर में आयोजित हुई। बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी और थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस संगियमपोंगसा एक साथ संवाददाताओं से मिले।

वांग यी ने कहा कि दस साल पहले लानत्सांग-मेकोंग सहयोग पर विदेश मंत्रियों की पहली बैठक युन्नान में आयोजित हुई। छह देशों ने सहयोग का बीज बोया। 10 साल के बाद फिर युन्नान लौटने के बाद हमने खुशी से देखा है कि लांकांग-मेकोंग सहयोग एक ऊंचे वृक्ष के रूप में विकसित हो चुका है। हमारे सहयोग में ठोस उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जो सर्वविदित है।

दस साल में चीन और अन्य पांच देशों का पारस्परिक रणनीतिक विश्वास निरंतर बढ़ रहा है और एक-दूसरे के अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साथी बन गए हैं। चीन और पांच देशों का व्यापार 4 खरब 37 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 125 प्रतिशत बढ़ा। क्षेत्रीय बुनियादी संस्थापनों के संपर्क को मजबूती मिली, व्यावसायिक चेन तथा सप्लाई चेन सहयोग गहरा हो रहा है और सृजन गलियारा विकास का नया बिंदु बन गया।

वांग यी ने कहा कि अगले दशक में लानत्सांग-मेकोंग सहयोग का उज्ज्वल भविष्य होगा। हम सहयोग का 2.0 संस्करण निर्मित करने की कोशिश करेंगे और शांति व समृद्धि के उन्मुख लांकांग-मेकोंग देशों के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में तेजी लाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...