अंगोला में राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, द्विपक्षीय बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार की शाम को अंगोला और बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंचीं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला की पहली यात्रा है।

राष्ट्रपति के साथ इस राजकीय यात्रा पर जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और संसद सदस्य प्रभुभाई नागरभाई वसावा और डीके. अरुणा भी हैं। लुआंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन पर राष्ट्रपति का स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो ने किया।

राष्ट्रपति ने रविवार को राजधानी लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोनकाल्वेस लौरेंको ने राष्ट्रपति मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक-एक बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच साझेदारी आपसी विश्वास, सम्मान और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंगोला के विकासात्मक प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच फलती-फूलती ऊर्जा व्यापार साझेदारी का उल्लेख किया और कहा कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित नए और उभरते क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों में और विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ-साथ भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के व्यापक ढांचे के अंतर्गत सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की।

इस अवसर पर मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों में सहयोग और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) और वैश्विक जैव ईंधन एलायंस (जीबीए) में शामिल होने के अंगोला के निर्णय का स्वागत किया। दोनों राष्ट्रपतियों ने प्रेस के समक्ष बयान जारी किए।

अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोनकाल्वेस लौरेंको ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया।

