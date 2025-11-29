अगले जी-20 समिट में दक्षिण अफ्रीका को निमंत्रण नहीं देंगे ट्रंप, सब्सिडी बंद करने का भी ऐलान

वाशिंगटन, 28 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले जी-20 समिट में दक्षिण अफ्रीका को निमंत्रण नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को मिलने वाली सभी सब्सिडी बंद करने का ऐलान भी किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को एक पोस्ट शेयर किया। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में जी-20 में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ईसाईयों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध रखी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार अफ्रीकी लोगों और डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के वंशजों द्वारा सहे गए भीषण मानवाधिकार हनन को स्वीकार करने या उस पर ध्यान देने से इनकार करती है।

उन्होंने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो, वे गोरे लोगों की हत्या कर रहे हैं और उनके खेतों को बेतरतीब ढंग से उनसे छीनने दे रहे हैं। शायद, सबसे बुरी बात यह है कि जल्द ही बंद होने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स और फेक न्यूज मीडिया इस नरसंहार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगा।

ट्रंप ने कहा कि जी-20 के समापन पर दक्षिण अफ्रीका ने हमारे अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को जी-20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया।

इसलिए, मेरे निर्देश पर, दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी-20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जिसकी मेजबानी अगले साल फ्लोरिडा के मियामी में की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी भी समूह की सदस्यता के लायक नहीं है, और हम उन्हें दिए जाने वाले सभी भुगतान और सब्सिडी तुरंत प्रभाव से बंद करने जा रहे हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने एक्स पोस्ट में लगाए गए आरोप दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय से चल रही राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने नस्ल-भेदी हिंसा के दावों का बार-बार खंडन किया है और कहा है कि उसका भूमि सुधार ढांचा संवैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करता है।

--आईएएनएस

एमएस/डीएससी