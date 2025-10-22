अन्तरराष्ट्रीय

अगले हफ्ते तीन दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, पीएम ताकाइची से करेंगे मुलाकात

Oct 22, 2025, 03:31 PM

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साने ताकाइची के कार्यकाल की शुरुआत में जापान पहुंचेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति तीन दिवसीय यात्रा पर 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक जापान की यात्रा करेंगे। ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची जापान-अमेरिका शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

पदभार ग्रहण करने के बाद ताकाइची की ट्रंप के साथ पहली मुलाकात होगी। अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप जापान के सम्राट से भी मिलेंगे।

इस संबंध में जापान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की जापान यात्रा जापान-अमेरिका गठबंधन को मजबूत करने का एक अत्यंत सार्थक अवसर है, और जापान सरकार राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा का तहे दिल से स्वागत करती है।"

राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की यह चौथी जापान यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान जापान का दौरा किया था।

इससे पहले सितंबर में, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया था।

जापान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, शिगेरु इशिबा ने ट्रंप की मित्रता और विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त किया और वैश्विक शांति एवं समृद्धि को साकार करने में जापान-अमेरिका गठबंधन के महत्व पर जोर दिया। इशिबा और ट्रंप ने स्थिर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया, जो दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है।

