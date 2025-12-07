अन्तरराष्ट्रीय

अगले हफ्ते किसी भी दिन बांग्लादेश चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान

Dec 07, 2025

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बांग्लादेशी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग इस हफ्ते किसी भी दिन आम चुनाव और जनमत संग्रह की तारीख की घोषणा कर सकता है।

ढाका के निर्वचन भवन में रविवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएमएम नासिर उद्दीन की अध्यक्षता में कमीशन की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बांग्लादेश आम चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है।

मीटिंग के बाद बांग्लादेशी मीडिया को जानकारी देते हुए इलेक्शन कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) अबुल फजल एमडी सनाउल्लाह ने कहा, “चुनाव की तारीख इस हफ्ते किसी भी दिन घोषित की जाएगी।”

उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “इस हफ्ते का मतलब है दिसंबर का दूसरा हफ्ता, 8-15 दिसंबर।” बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, 13वां संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर (रिफॉर्म चार्टर) पर जनमत संग्रह फरवरी 2026 की शुरुआत में एक ही दिन में एक साथ होंगे।

उन्होंने कहा, “कुछ प्रक्रिया से जुड़े काम हैं, जिन्हें हमें पहले ही पूरा करना होगा। हमारी परंपरा के अनुसार, पूरा कमीशन राष्ट्रपति से मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान रिकॉर्ड करने के लिए सोमवार को बांग्लादेश बेतार और बांग्लादेश टेलीविजन को एक पत्र भेजा जाएगा।”

सनाउल्लाह ने आगे कहा, “हमने वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ाने का फैसला किया है, सुबह आधा घंटा और दोपहर में आधा घंटा। वोटिंग अब सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 4:30 बजे तक चलेगी। वोटर लिस्ट फाइनल हो गई है। पोस्टल वोटर्स को मिलाकर एक और लिस्ट बाद में फाइनल की जाएगी।”

नेशनल चुनाव के लिए सफेद बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि जनमत संग्रह के लिए गुलाबी बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के 300 चुनाव क्षेत्रों में 42,761 वोटरों के तहत करीब 12.76 करोड़ वोटर हैं। सीईसी नासिर उद्दीन ने हाल ही में कहा है कि चुनाव की तारीख दिसंबर के दूसरे हफ्ते में घोषित की जाएगी।

