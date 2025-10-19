अगले चरण का चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श आयोजित होने की उम्मीद

बीजिंग, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन और अमेरिका के आर्थिक मुद्दे के लिए चीनी पक्ष के नेता, उप प्रधानमंत्री ह लीफंग ने 18 अक्टूबर को अमेरिकी पक्ष के नेता, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट व व्यापारिक प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ वीडियो कॉल पर बात की।

इस मौके पर दोनों पक्षों ने इस साल से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई फोन वार्ताओं में मिली अहम सहमतियों के कार्यान्वयन के आधार पर द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर, गहन और रचनात्मक आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने शीघ्र ही अगले चरण का चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श आयोजित करने पर सहमति कायम की।

