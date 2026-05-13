अफ्रीका में हंतावायरस को लेकर अलर्ट: WHO और Africa CDC ने बढ़ाई निगरानी, लोगों से सतर्क रहने की अपील

अदीस अबाबा: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (अफ्रीका सीडीसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और आम जनता से सतर्क रहने और हंतावायरस निगरानी उपायों को मजबूत करने का आग्रह किया है। जबकि अफ्रीका में इस बीमारी के प्रकोप को जन स्वास्थ्य के लिए कम जोखिम वाला माना जा रहा है।

एक संयुक्त तकनीकी ब्रीफिंग के दौरान, अफ्रीका सीडीसी में आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया प्रभाग के प्रमुख याप बौम ॥ ने निगरानी को मजबूत करने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के प्रयासों का आह्वान किया, हालांकि पूरे महाद्वीप में हंतावायरस के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हंतावायरस की रोकथाम साधारण दैनिक कार्यों से शुरू होती है और शीघ्र पता लगाने और चिकित्सा सहायता के महत्व को रेखांकित करते हुए, स्वास्थ्य अधिकारियों और जनता से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।

यह कॉल अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी होंडियस पर पाए गए हंतावायरस संक्रमण के मामलों के बाद की गई, जो 147 लोगों को लेकर अर्जेंटीना से स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के लिए रवाना हुआ था।

विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि अफ्रीका में इस बीमारी के प्रकोप से जुड़ा समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम बना हुआ है, लेकिन हाल की घटनाओं से सतर्कता, शीघ्र पता लगाने और प्रभावी जोखिम संचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

डब्ल्यूएचओ के अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय में आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया की निदेशक मैरी-रोसेलिन बेलीज़ेयर ने कहा, "हालांकि वर्तमान वैश्विक जोखिम आकलन कम बना हुआ है, लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश तैयार रहे।"

मैरी-रोसेलिन बेलिज़ेयर ने आगे कहा, "तैयारी को घबराहट के बराबर नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब है कि निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणालियों को सतर्क रखना, तकनीकी टीमों को संभावित मामलों की पहचान और प्रबंधन के लिए तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थिति के अनुसार हमारे पास उचित प्रतिक्रिया हो।"

विशेषज्ञों ने साफ-सफाई बनाए रखने, भोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने, चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश बिंदुओं को सील करने और चूहों के मल-मूत्र को संभालते समय दस्ताने और कीटाणुनाशक का उपयोग करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इस ब्रीफिंग में अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारियों और पेशेवरों, प्रकोप से निपटने वालों, निगरानी टीमों और अन्य हितधारकों को हंतावायरस महामारी विज्ञान, संचरण मार्गों, नैदानिक प्रस्तुति और रोकथाम रणनीतियों का अवलोकन प्रदान किया गया।

--आईएएनएस