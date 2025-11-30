अन्तरराष्ट्रीय

Afghanistan Pakistan Tension : तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, 'अफगान सेना जवाब देने के लिए 'पूरी तरह तैयार'

Nov 30, 2025, 03:42 AM
काबुल: काबुल ने शनिवार को दावा किया कि उनकी सेना हर उस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है जो अफगानिस्तान की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगी। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सीमा पार तनाव का जवाब निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा।

अफगानिस्तान की जानी-मानी न्यूज एजेंसी खामा प्रेस ने बताया, "वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अफगानिस्तान अपने इलाके में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।"

नए कमांडो टुकड़ी के पासिंग आउट परेड का बड़ा आयोजन किया गया था, जहां दुश्मन देश को अपनी ताकत का एहसास कराया गया।

तालिबान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, नई कमांडो यूनिट्स को "पूरी सोच और मिलिट्री ट्रेनिंग" मिली है और वे अफगानिस्तान की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं।

न्यूज एजेंसी ने बताया, "बरादर ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि वे अफगानों के सब्र का इम्तेहान न लें और अफगानिस्तान के इलाके को गलत इरादे से न देखें। समारोह के दौरान, तालिबान सेनाओं ने ऑपरेशनल तैयारी दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर और ग्राउंड टैक्टिस का इस्तेमाल किया। मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन में घुसने की कोशिश करने वाली किसी भी विदेशी सेना को कड़ी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।"

एक और बड़े अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने बताया कि काबुल के 8वें जिले के धार्मिक जानकारों के एक ग्रुप ने पगड़ी बांधने की रस्म के दौरान अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की ओर से कराए जा रहे हमलों की भी बुराई की। अपने लोगों की बहादुरी पर यकीन जताते हुए कहा कि कोई भी विदेशी ताकत कभी भी देश को जीतने में कामयाब नहीं हुई है।

टोलो न्यूज ने काबुल के 8वें जिले के मोहम्मद इलियास फतेह के हवाले से कहा, "पाकिस्तानी सैन्य सरकार, जो हमारे तंत्र, तरक्की, आजादी, परंपराओं और बहादुरी के लिए खतरा है, कामयाब नहीं हो सकती।"

इस हफ्ते की शुरुआत में, अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की भी तालिबान सरकार ने काफी निंदा की थी। इसे देश की आजादी और सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माने गए नियमों का उल्लंघन बताया था।

अफगान सरकार ने मंगलवार को कहा कि खोस्त में एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में नौ बच्चों समेत 10 आम लोग मारे गए था। कुनार और पक्तिका में अलग-अलग हवाई हमलों में चार आम लोग घायल हो गए। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया था कि सही समय पर जरूरी जवाब दिया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

