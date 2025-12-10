Afghanistan Road Accidents : अलग-अलग सड़क हादसों में 2 की मौत, 16 घायल

काबुल: अफगानिस्तान में अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

उत्तरी बगलान प्रांत के दुशी जिले में, दो गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। वहीं, पूर्वी वर्दक प्रांत में दो अलग-अलग हादसों में एक की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। उत्तरी समांगन प्रांत के हजरत सुल्तान जिले में एक और दुर्घटना में सात लोग घायल हो गए।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने इन दुर्घटनाओं की मुख्य वजह लापरवाही से गाड़ी चलाना बताया और चेतावनी दी कि भीड़भाड़ वाली और खराब रखरखाव वाली सड़कों पर ड्राइवर की लापरवाही से मौत हो रही हैं।

सोमवार और रविवार को भी उत्तरी फरयाब और कुंदुज प्रांतों में दो अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई थी और महिलाओं और बच्चों सहित 23 अन्य घायल हो गए थे।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि 8 दिसंबर को, उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में एक बस के पलट जाने से दो यात्रियों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए।

यह घटना 8 दिसंबर की देर रात अली अबाद जिले में उत्तरी बदख्शां प्रांत को काबुल से जोड़ने वाले हाईवे पर हुई। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता जुमाद्दीन खाकसर ने बताया कि इसका कारण भी लापरवाही से गाड़ी चलाना था।

इस तरह महज 3 दिनों (8 से 10 दिसंबर के बीच) में अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों ने 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि 59 लोग घायल हो गए हैं। ये स्थिति अफगानिस्तान में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही की कहानी कहती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हर साल अफगानिस्तान में हजारों लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं; अक्सर लापरवाही से गाड़ी चलाने, ओवरलोड गाड़ियों, खस्ताहाल सड़कों, ट्रैफिक साइन बोर्ड की कमी और खराब हाईवे को इसकी वजह बताया जाता है।

--आईएएनएस