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Afghanistan Pakistan Clash : पाकिस्तान के साथ झड़पों के कारण अफगानिस्तान में बिगड़ रहे मानवीय हालात : संयुक्त राष्ट्र

सीमा संघर्ष से अफगानिस्तान में मानवीय संकट, हजारों लोग विस्थापित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 30, 2026, 11:06 AM
पाकिस्तान के साथ झड़पों के कारण अफगानिस्तान में बिगड़ रहे मानवीय हालात : संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) के अनुसार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर फिर से हुई झड़पों से पूर्वी अफगानिस्तान में मानवीय हालात खराब हो गए हैं।

बता दें कि 27 अप्रैल को अफगानिस्तान के असदाबाद शहर और कुनार प्रांत के कुछ हिस्सों में हवाई हमलों और गोलाबारी में कम से कम सात लोग मारे गए और 79 दूसरे घायल हो गए।

ओसीएचए के मुताबिक, हिंसा से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, जिसमें एक फ्यूल स्टेशन, एक यूनिवर्सिटी डॉरमेट्री के कुछ हिस्से, एक धार्मिक मामलों का ऑफिस और एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर शामिल हैं।

अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी खामा प्रेस ने बताया कि इस तरह की तबाही पहले से ही कमजोर पब्लिक सेवाओं पर और प्रभाव डाल रही है। ओसीएचए ने कहा कि हाल के हफ्तों में सिविलियन सुविधाओं, खासकर स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों को बढ़ते नुकसान की जानकारी मिली है।

एजेंसी के मुताबिक, फरवरी से चल रही झड़पों की वजह से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कुनार, नंगरहार और खोस्त जैसे प्रांतों में बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर होना पड़ा है, जिससे वहां के लोगों को रहने की जगह, खाना और मेडिकल केयर तक कम पहुंच के साथ भागना पड़ा है।

ओसीएचए के मुताबिक, कम से कम 19 स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं या कम क्षमता पर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से करीब 78,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों में पानी की सप्लाई भी रुक गई है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है।

खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुनार और नंगरहार में दर्जनों स्कूलों को नुकसान पहुंचने की वजह से 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं।

ओसीएचए ने चेतावनी दी है कि लगातार असुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और सीमित मानवीय मदद संकट को और बढ़ा रही है और प्रभावित लोगों के ठीक होने में देरी कर रही है।

मदद करने वाली एजेंसियों ने जोर दिया है कि आधारभूत सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तुरंत राहत के साथ-साथ स्कूल, क्लीनिक और पानी के सिस्टम जैसे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और ठीक करने की बहुत जरूरत है।

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें बार-बार गोलीबारी हुई है और आम लोगों के मारे जाने की चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया है, जबकि तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक और स्थानीय बीच-बचाव की कोशिशें बेकार रही हैं।

मंगलवार को, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के चार्ज डी'अफेयर्स को हाल ही में अफगानिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में आम लोगों को टारगेट करके पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमलों के बारे में तलब किया।

काबुल ने पाकिस्तानी डिप्लोमैट को डूरंड लाइन के पास पब्लिक जगहों, यहां तक कि कुनार प्रांत के बीच में मौजूद यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने के लिए इस्लामाबाद पर एक विरोध पत्र भी सौंपा।

मंत्रालय ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस के उल्लंघन और आम लोगों पर हमलों की कड़ी निंदा की।

इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का साफ उल्लंघन है, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है और भड़काने वाली कार्रवाई है।

अफगान मंत्रालय ने कहा, “इस्लामिक अमीरात इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है कि हाल की तनातनी अफगान पक्ष की वजह से शुरू हुई और इस बात पर जोर देता है कि स्थिति के असली कारणों की पूरी जांच होनी चाहिए।”

पाकिस्तानी पक्ष से ऐसे कामों से बचने की अपील करते हुए, अफगानिस्तान ने दोहराया कि वह अपनी जमीन और लोगों की रक्षा करने का कानूनी अधिकार रखता है। उसने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कामों के जारी रहने के बुरे नतीजे होंगे।

--आईएएनएस

केके/पीएम

 

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