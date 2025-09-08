अन्तरराष्ट्रीय

Afghanistan News : अफगानिस्तान के कपिसा में विस्फोटक उपकरण बरामद

कपिसा में एंटी टैंक माइन और हथियार बरामद, पुलिस का अभियान जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 01:38 PM
अफगानिस्तान के कपिसा में विस्फोटक उपकरण बरामद

काबुल: अफगानिस्तान के पूर्वी कपिसा प्रांत में एक एंटी टैंक माइन सहित कई विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रांतीय पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता अब्दुल फतह फैज ने बताया कि प्रांतीय राजधानी महमूद-ए-रकी के बाहर एक गांव में एक खाली पड़े घर में ये हथियार मिले, जिनमें एक एंटी टैंक माइन और छह हथगोले शामिल थे।

अधिकारी ने आगे बताया कि हथियारों को अवैध रूप से रखने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

26 अगस्त को, प्रांतीय पुलिस कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आतंकवाद-रोधी पुलिस ने कपिसा प्रांत में कई अभियानों के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन हथियारों में सात एके-47 असॉल्ट राइफलें, पिस्तौलें, प्रोजेक्टाइल और सैकड़ों गोलियां शामिल हैं, जो अवैध रूप से रखी गई थीं।

अधिक जानकारी दिए बिना, प्रेस विज्ञप्ति में चेतावनी दी गई कि किसी को भी अवैध रूप से हथियार रखने या ले जाने का अधिकार नहीं है।

कुछ दिन पहले, पुलिस ने दक्षिणी उरुजगान प्रांत में तीन विमान-रोधी तोपों सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद कर उन्हें जब्त किया था।

22 अगस्त को, प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मुल्ला एजातुल्लाह हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में पुलिस ने हाल ही में एक अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का एक जखीरा जब्त किया है।

अधिकारी के अनुसार, यह बरामदगी मूसा कला जिले में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने इस मामले में शामिल होने के संदेह में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।

अफगानिस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, हेलमंद लंबे समय से असुरक्षा और सशस्त्र गतिविधियों का केंद्र रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने हाल के महीनों में हथियारों के अवैध कब्जे पर नकेल कसने और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभियान तेज कर दिए हैं।

अफगान अंतरिम सरकार ने देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अनधिकृत हथियारों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। इसी के तहत अभियान चलाकर लोगों को पकड़ा जा रहा है।

 

 

Afghanistan newsAnti tank mineSecurity crackdownAfghan PoliceKapisa provinceHelmand violenceillegal weapons

Related posts

Loading...

More from author

Loading...