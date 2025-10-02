Afghanistan Opium : 20 किलो अफीम के साथ दो तस्करों को पुलिस ने पकड़ा

काबुल: अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत की पुलिस ने 20 किलो अफीम के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता गुलाम नबी बबीजादा ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि कथित ड्रग तस्कर 20 किलो अफीम बेचने में व्यस्त थे, तभी पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी ने आगे बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।

अधिकारी के मुताबिक पुलिस किसी को भी प्रांत में अवैध ड्रग्स का उत्पादन या तस्करी करने की अनुमति नहीं देगी।

24 सितंबर को, एक प्रांतीय पुलिस कार्यालय ने कहा था कि पुलिस ने दक्षिणी अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में अवैध तरीके से चलाई जा रही दो ड्रग प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं को जांच के बाद नष्ट कर दिया।

बयान में कहा गया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर, मादक पदार्थ निरोधक पुलिस ने चारचिनो और चोरी जिलों में विशिष्ट स्थानों पर छापेमारी की और दो ड्रग प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं को नष्ट कर दिया।

बयान में कहा गया है कि पुलिस ने हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाली 3 टन से ज्यादा अवैध वस्तुओं की भी खोज कर उन्हें आग लगा दी।

बयान में आगे कहा गया है कि पुलिस ने ड्रग कारोबार में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में भी लिया और प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इससे पहले, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में, पुलिस ने उत्तरी बगलान और पूर्वी गजनी प्रांतों में 210 किलोग्राम अफीम बरामद की और चार कथित मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया।

प्रांतीय पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगर ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस ने अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक मादक पदार्थ प्रसंस्करण प्रयोगशाला का पता लगाया और पांच लोगों को हिरासत में लिया।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, मादक पदार्थ निरोधक पुलिस ने सोमवार सुबह दारयम जिले में एक जगह पर छापा मारा और 170 किलोग्राम प्रोसेस्ड अफीम के साथ एक मादक पदार्थ प्रोसेसिंग प्रयोगशाला का पता लगाया। अधिकारी ने बताया कि मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अफगान सरकार ने पिछले कुछ महीनों से मादक पदार्थों के खिलाफ अपने राष्ट्रव्यापी अभियान को तेज कर दिया है, जिसमें तस्करों, उत्पादकों और उत्पादन नेटवर्क पर सीधा वार किया जा रहा है। सरकार ने अफीम की खेती और हेरोइन निर्माण को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प भी लिया है।