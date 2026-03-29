Afghanistan Drug Crackdown : अफगान सेना ने दो हेरोइन लैब को ध्वस्त किया, 6,000 किलोग्राम से ज्यादा अवैध ड्रग्स किए नष्ट

काबुल: अफगान सुरक्षा बलों ने पश्चिमी घोर प्रांत में दो हेरोइन प्रोसेसिंग लैब को ध्वस्त कर दिया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने 6,000 किग्रा से ज्यादा अवैध ड्रग्स नष्ट कर दिए।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के बयान के मुताबिक, काउंटर-नारकोटिक्स यूनिट्स ने प्रांत के बाहरी इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किए, जिसमें फैसिलिटीज को ध्वस्त कर दिया गया और हेरोइन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले 6,140 किग्रा नशीले पदार्थ जब्त किए गए।

अफगान अधिकारियों ने नारकोटिक्स की तस्करी और प्रोडक्शन पर देशभर में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और वादा किया है कि जब तक युद्ध से जूझ रहे देश में अफीम की खेती और हेरोइन बनाना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन जारी रखेंगे।

24 फरवरी को प्रांतीय पुलिस ऑफिस ने एक बयान में कहा कि उत्तरी अफगानिस्तान के तखर प्रांत में गैर-कानूनी ड्रग्स के खिलाफ अभियान में अफगान पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 41 किग्रा गैर-कानूनी ड्रग्स बरामद किए।

गिरफ्तार किए गए संदिग्ध 23 फरवरी को प्रांत से 29 किग्रा अफीम और 12 किग्रा हशीश की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।

3 फरवरी को प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता मुल्ला कलीमुल्लाह नांग्याल ने कहा कि पश्चिमी अफगानिस्तान के फराह प्रांत में पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और 75 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं।

अधिकारी ने कहा कि खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने सोमवार को फराह रॉड जिले में एक जगह पर छापा मारा, दो संदिग्धों को पकड़ा और 75 किलोग्राम कच्ची अफीम जब्त की। ऑपरेशन वाली जगह से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई।

1 फरवरी को प्रांतीय पुलिस ऑफिस ने कहा कि पुलिस ने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक गाड़ी से 170 किलोग्राम गैर-कानूनी ड्रग्स जब्त किए हैं और दो कथित ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया है।

बयान में कहा गया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक कार को रोका और तलाशी के बाद गाड़ी में छिपे हुए डिब्बों से 170 किग्रा अफीम और हशीश बरामद की। इसमें यह भी कहा गया कि कार में सवार दो लोगों को इस तस्करी की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वे इस सामान को किसी अनजान जगह ले जा रहे थे।

बयान में आगे कहा गया है कि शुरुआती पूछताछ पूरी होने के बाद गिरफ्तार लोगों को न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

--आईएएनएस