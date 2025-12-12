अन्तरराष्ट्रीय

Afghanistan Drug Crackdown : पुलिस ने 31 तस्करों को दबोचा, 258 किलो नशीले पदार्थ बरामद

अफगानिस्तान में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में 31 तस्कर गिरफ्तार, 258 किलो अफीम, चरस और मेथामफेटामाइन जब्त।
Dec 12, 2025, 08:11 AM
काबुल: अफगानिस्तान में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 31 संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया है और 258 किलोग्राम अवैध ड्रग्स जब्त किए हैं। यह कार्रवाई देश के कई प्रांतों में की गई, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अलग-अलग बयानों में दी।

जब्त किए गए नशीले पदार्थों में 194 किलो अफीम, 35 किलो चरस और 29 किलो मेथामफेटामाइन शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, पश्चिमी हेरात प्रांत और उत्तरी प्रांतों कुंदुज व बगलान में कार्रवाई करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ा गया।

इसी तरह राजधानी काबुल में की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने 27 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो अवैध नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त और तस्करी में शामिल बताए जा रहे हैं।

अफगान सरकार ने पोस्ता की खेती, ड्रग उत्पादन और तस्करी पर प्रतिबंध लगा रखा है और यह दावा किया है कि देश को पूरी तरह नशा-मुक्त बनाने तक अभियान जारी रहेगा।

बुधवार को उत्तरी बदख्शान प्रांत में भी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 किलो अफीम जब्त की। यह कार्रवाई किशिम जिले में की गई।

इसके अलावा, 30 नवंबर को पश्चिमी निमरोज प्रांत में 3 किलो मेथामफेटामाइन की खेप के साथ एक तस्कर को पकड़ा गया। आरोपी इसे प्रांत के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था।

गृह मंत्रालय ने 16 नवंबर को भी जानकारी दी थी कि अलग-अलग प्रांतों में हुई कार्रवाइयों में 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में चरस, क्रिस्टल मेथ, मेथामफेटामाइन और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किए गए।

मंत्रालय ने कहा कि पुलिस किसी को भी अवैध ड्रग्स के उत्पादन, खरीद या तस्करी की अनुमति नहीं देगी और इस पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

--आईएएनएस

 

