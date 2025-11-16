Afghanistan Drugs : अफगान पुलिस ने 21 तस्करों को किया गिरफ्तार, अवैध ड्रग्स जब्त

काबुल: अफगानिस्तान की मादक पदार्थ निरोधक पुलिस ने कई प्रांतों में अलग-अलग अभियानों में क्रिस्टल मेथ सहित अवैध ड्रग्स जब्त किए। इस दौरान 21 संदिग्ध तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

जब्त की गई सामग्री में 86 किलोग्राम कच्ची हशीश, 5 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ, कुछ मात्रा में मेथैम्फेटामाइन, उत्तेजक गोलियां और कुछ अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ शामिल थे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ये मादक पदार्थ पुलिस की नियमित कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इन मामलों के संबंध में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

मंत्रालय ने मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पुलिस किसी को भी देश में अवैध मादक पदार्थों का उत्पादन, खरीद या तस्करी करने की अनुमति नहीं देगी।

शुक्रवार को प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता निजामुद्दीन ओमिर ने कहा कि अफगान पुलिस ने उत्तरी तखार प्रांत में एक अभियान के दौरान एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और अवैध नशीले पदार्थ जब्त किए।

अधिकारी के अनुसार, संदिग्ध को क्रिस्टल मेथ और हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य रसायनों को प्रांतीय राजधानी तालुकान ले जाते समय पकड़ा गया। वहां वह इन सामग्रियों को बेचने की योजना बना रहा था।

प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध को आगे की जांच के लिए हिरासत में रखा गया है।

अफगानिस्तान ने हाल के वर्षों में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। तस्करी नेटवर्क, गुप्त प्रयोगशालाओं और अवैध बाजारों पर लक्षित अभियान चलाए जा रहे हैं।

इससे पहले, 9 नवंबर को प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता गुल मोहम्मद कुदरत ने कहा कि अफगान मादक पदार्थ निरोधक बलों ने पश्चिमी निमरोज प्रांत में 170 किलोग्राम अफीम पोस्त जब्त किया और दो संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया।

अधिकारी ने कहा कि यह जब्ती जारंज-डेलाराम राजमार्ग के साथ जंजेर शर्की क्षेत्र में एक लक्षित अभियान के दौरान हुई।

अफगान सरकार ने अवैध दवाओं के खिलाफ अपने राष्ट्रव्यापी अभियान को तेज कर दिया है, अफीम की खेती को खत्म करने और तस्करी नेटवर्क को खत्म करने का संकल्प लिया है।

--आईएएनएस