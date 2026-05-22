अफ्रीका दिवस 2026 में शामिल हुए कीर्तिवर्धन सिंह, बोले- भारत-अफ्रीका की किस्मत एक-दूसरे से जुड़ी है

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में अफ्रीका दिवस 2026 स्मारक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका की किस्मत एक-दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी हुई है।

कीर्ति वर्धन सिंह के साथ इस कार्यक्रम में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल, राजदूत सुजान आर. चिनोजी, नई दिल्ली में अफ्रीकन एंड अरब डिप्लोमैटिक कॉर्प्स के डीन, राजदूत मोहम्मद मलिकी, अफ्रीकी महाद्वीप के उच्चायुक्त और राजदूत शामिल हुए।

कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, "आज मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में अफ्रीका डे 2026 मनाने के लिए आपके बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अफ्रीका दिवस अफ्रीका के लोगों की आजादी, एकता, मजबूती और पक्की इच्छाशक्ति की भावना का जश्न मनाता है। यह उन सभी चीजों का सम्मान करने का मौका है जो अफ्रीका को महान और एक तेजी से आगे बढ़ने वाला महाद्वीप बनाती हैं। इस खास दिन पर मैं भारत सरकार और भारत के लोगों की तरफ से दिल से शुभकामनाएं देता हूं और जैसा कि हम अफ्रीकी यूनियन के पहले, अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना का जश्न मना रहे हैं, हम संघर्ष, मजबूती और बदलाव की उस यात्रा पर सोचते हैं जो भारत के अपने इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत और अफ्रीका उपनिवेशवाद और रंगभेद के खिलाफ विरोध की एक साझी विरासत से जुड़े हैं और आज हम शांति, खुशहाली और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की एक जैसी उम्मीदों से एक हैं। खास तौर पर यह सही है कि यह कॉन्फ्रेंस मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस होस्ट कर रहा है, जिसका नाम भारत के सबसे दूर की सोचने वाले नेताओं में से एक के नाम पर रखा गया है। इस मशहूर संस्था ने हमेशा भारत-अफ्रीका दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया है। आज की कॉन्फ्रेंस की थीम, एक आम भविष्य की ओर अफ्रीका-भारत पार्टनरशिप, समय के हिसाब से और जरूरी दोनों है।"

एमओएस ने कहा कि तेजी से आपस में जुड़ती दुनिया में, भारत और अफ्रीका की किस्मत एक-दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। भारत में इंसानों की तरक्की, अफ्रीका में हमारे भाइयों और बहनों की तरक्की से अलग नहीं की जा सकती। हम एक खास समय पर मिल रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम 28 से 31 मई 2026 तक चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट को होस्ट करेंगे।

बता दें, चौथे भारत-अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन 28 से लेकर 31 मई तक होने वाला था। हालांकि, इबोला वायरस के प्रकोप की वजह से समिट को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "जैसा कि विदेश मंत्री डॉ. जय शंकर ने पिछले महीने समिट का लोगो दिखाते हुए बताया था, आईएएफएस4 की थीम है आईए स्पिरिट, इनोवेशन, दृढ़ता और इनक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। और साथ मिलकर, भारत और अफ्रीका एक तिहाई से ज्यादा इंसानियत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक बंटवारे और ग्लोबल अनिश्चितताओं के समय में, भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी शांति, फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी और इनक्लूसिव ग्रोथ के लिए है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी