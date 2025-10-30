अफ्रीकी संघ ने कैमरून के राष्ट्रपति बिया को पुनः निर्वाचित होने पर दी बधाई

अदीस अबाबा, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। अफ्रीकी संघ (एयू) आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने पॉल बिया को फिर से कैमरून के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।

यह बयान कैमरून की संवैधानिक परिषद की ओर से बिया को आठवीं बार देश का राष्ट्रपति चुने जाने की पुष्टि के बाद जारी किया गया। बिया को 53.66 प्रतिशत वोट मिले थे।

यूसुफ ने बिया को उनकी जीत पर बधाई दी और देश में चल रहे राजनीतिक तनाव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय संवाद का आह्वान भी किया।

एयू के बयान अनुसार, उन्होंने "चुनाव परिणामों के संबंध में कथित हिंसा, दमन और प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, यूसुफ ने मध्य अफ्रीकी देश के सभी संस्थागत और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और सामाजिक एकता, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने का आह्वान किया।

अध्यक्ष ने देश के अधिकारियों से "राष्ट्रीय एकता, शांति और सामूहिक सुरक्षा की भावना में आम सहमति तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक हितधारकों के साथ समावेशी राष्ट्रीय संवाद और परामर्श को सर्वोच्च प्राथमिकता देने" का भी आग्रह किया।

उन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए कैमरून का पूरा साथ देने की प्रतिबद्धता जताई।

देश की संवैधानिक परिषद ने सोमवार को घोषणा की कि बिया आठवीं बार कैमरून के राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्हें 53.66 प्रतिशत वोट मिले हैं।

कैमरून नेशनल साल्वेशन फ्रंट के उम्मीदवार, इस्सा चिरोमा बाकरी, 35.19 प्रतिशत वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आठ मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाताओं में से 4.6 मिलियन से अधिक कैमरूनवासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे मतदान दर 57.76 प्रतिशत हो गई, जबकि 2018 में यह 53.85 प्रतिशत और 2011 में 65.82 प्रतिशत थी।

अंतिम परिणामों की घोषणा करते हुए, संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष क्लेमेंट अटांगाना ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा।

--आईएएनएस

केआर/