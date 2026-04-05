काबुल, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, पुलिस ने 300 किलोग्राम हशीश सहित अवैध ड्रग्स बरामद किए हैं और चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है।

मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर जारी बयान में कहा गया, "काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस अधिकारियों ने हेलमंद प्रांत में 300 किलोग्राम हशीश जब्त की है।"

समाचार एजेंसी स‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पूर्वी नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद शहर से 2,800 नशीली गोलियां और हेरात से स्थानीय रूप से 'टैबलेट-के' नाम से जानी जाने वाली 1,000 नशीली गोलियां भी बरामद की गई हैं।

बयान में कहा गया कि अवैध वस्तुओं की तस्करी में शामिल होने के आरोप में चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, और चेतावनी दी गई कि जो भी अवैध ड्रग्स का उत्पादन या तस्करी करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

29 मार्च को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बताया था कि सुरक्षा बलों ने पश्चिमी घोर प्रांत में दो गुप्त हेरोइन प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं को ध्वस्त कर दिया और 6,000 किलोग्राम से अधिक अवैध ड्रग्स नष्ट कर दिए।

मंत्रालय के अनुसार, काउंटर-नारकोटिक्स इकाइयों ने लक्षित अभियान चलाकर इन ठिकानों को नष्ट किया और हेरोइन उत्पादन में उपयोग होने वाले 6,140 किलोग्राम रासायनिक पदार्थ जब्त किए।

अफगान अधिकारियों ने देशभर में मादक पदार्थों की तस्करी और उत्पादन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और संकल्प लिया है कि अफीम की खेती और हेरोइन निर्माण को पूरी तरह समाप्त करने तक अभियान जारी रहेगा।

24 फरवरी को एक बयान में बताया गया कि उत्तरी तखार प्रांत में अफगान पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 41 किलोग्राम अवैध ड्रग्स बरामद किए।

बयान के अनुसार, आरोपी 23 फरवरी को 29 किलोग्राम अफीम और 12 किलोग्राम हशीश को प्रांत से बाहर तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे।

3 फरवरी को, पश्चिमी फराह प्रांत के पुलिस प्रवक्ता मुल्ला कलीमुल्लाह नंगयाल ने बताया कि पुलिस ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और 75 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए।

अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने फराह रोड जिले में एक स्थान पर छापा मारा, जहां से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 75 किलोग्राम कच्ची अफीम बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई।

--आईएएनएस

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