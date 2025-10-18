अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान-पाकिस्तान युद्ध में कूदे ट्रंप, बोले- इसे सुलझाना तो मेरे लिए बहुत आसान

Oct 18, 2025, 08:43 AM

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। दोनों पक्षों के बीच 48 घंटे के युद्धविराम विराम पर समझौता हुआ था। हालांकि, युद्धविराम खत्म होते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया, जिसमें तीन क्रिकेटर समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इस बीच 7 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अफगानिस्तान-पाकिस्तान विवाद में भी कूद पड़े।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्ध का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है, या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है। अगर मुझे इसे सुलझाना है, तो यह मेरे लिए आसान है। इस बीच, मुझे अमेरिका चलाना है, लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है। जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है, और मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है।"

दूसरी ओर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने हमले की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले तीनों खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिला लौट रहे थे। इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया।

एसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन जिले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके साथ पांच अन्य देशवासियों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हुए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में खेलने पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद, उन्हें निशाना बनाया गया।"

पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच 17 नवंबर से त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बीच एसीबी ने इस सीरीज से हटने का फैसला लिया है।

--आईएएनएस

केके/डीएससी

