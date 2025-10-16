अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान-पाकिस्तान अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 16, 2025, 03:34 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और अफगान तालिबान प्रशासन बुधवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे (13:00 जीएमटी) से 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। इस्लामाबाद ने यह जानकारी पड़ोसी देशों के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के बाद दी है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे।

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान, दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के जरिए इस जटिल लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करेंगे।

सुरक्षा सूत्रों के हवाले से 'हम न्यूज' ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज तत्वों के ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें कई तालिबान बटालियन मुख्यालय नष्ट हो गए।

बुधवार को ही एक्स पोस्ट में अफगान तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान पर "हल्के और भारी हथियारों" से गोलीबारी करके सीमा पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाया, जिसमें 12 नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए।

दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने दावों में अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

वहीं, पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा कि अफगान तालिबान लड़ाकों ने 15 अक्टूबर को स्पिन बोल्डक में चार अलग-अलग जगहों पर हमले किए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रभावी और जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 15 से 20 तालिबान लड़ाके मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

आईएसपीआर ने कहा कि कुर्रम में आतंकवादियों ने 14-15 अक्टूबर की रात को पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा; आईएसपीआर ने आठ आतंकवादी चौकियों और छह टैंकों के नष्ट होने की सूचना दी और कहा कि लगभग 25 से 30 हमलावर मारे गए।

सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने झड़प शुरू की थी और ऐसे आरोपों को झूठा और भ्रामक प्रचार बताया। इस बीच अफगान तालिबान ने एक फुटेज भी जारी किया जिसमें ड्रोन अटैक कर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह होते देखा गया।

दोनों देशों के बीच झड़पें 11 और 12 अक्टूबर की रात को शुरू हुईं, जब काबुल ने इस्लामाबाद पर उसी हफ्ते अफगानिस्तान पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...