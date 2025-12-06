अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर गरमाया माहौल, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी

Dec 06, 2025, 02:36 PM
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर गरमाया माहौल, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी

इस्लामाबाद, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा अपडेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी की घटना सामने आई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर झड़प शुरू करने का आरोप लगाया।

बता दें, सऊदी अरब भी दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, इन कोशिशों का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। शुक्रवार देर रात काबुल और इस्लामाबाद के बीच हुई इस झड़प ने सीजफायर कराने की नई कोशिशों को नाकाम कर दिया।

अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में हमले किए। इसके बाद अफगान सेना ने जवाब दिया।

मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, "दुर्भाग्य से, आज शाम पाकिस्तानी पक्ष ने एक बार फिर कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तान की ओर हमले किए, जिसके बाद इस्लामिक अमीरात सेना को जवाब देना पड़ा।"

क्वेटा के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से पाकिस्तान मीडिया डॉन ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे गोलीबारी शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। पाकिस्तान के चमन जिला अस्पताल के अधीक्षक मुहम्मद ओवैस के अनुसार, एक महिला समेत तीन लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था।

इससे पहले, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तुर्किए और कतर ने भरपूर कोशिशें कीं। दोनों पक्षों के बीच कतर और तुर्किए की मध्यस्थता के तहत तीन दौर की बैठकें हुईं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष विराम के तरीकों पर आम सहमति नहीं बन पाई। दरअसल, दोनों देशों के बीच एक अस्थिर सीमा है, जिस पर एक महीने से ज्यादा समय से भारी लड़ाई चल रही है, और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के अंदर कई हवाई हमले किए हैं।

वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से भारी संख्या में अफगान शरणार्थियों के निकाले जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लाखों की संख्या में अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है।

--आईएएनएस

केके/एएस

