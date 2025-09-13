अफगानिस्तान में सड़क हादसा, तीन की मौत

काबुल, 13 सितंबर (आईएएनएस) उत्तरी अफगानिस्तान के समांगन प्रांत में एक कार के पलट जाने से करीब तीन यात्रियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि इसकी वजह लापरवाही है। चालक गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा था और यह दुर्घटना शुक्रवार रात दारा-ए-सूफी पयान इलाके में हुई। घायल यात्रियों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

इससे पहले, शुक्रवार सुबह समांगन प्रांत में एक सड़क क्रॉसिंग पर दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक चालक सहित दो यात्रियों की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सभी घायलों को पड़ोसी बल्ख प्रांत के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

वहीं मंगलवार को भी दो अलग-अलग दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सेदिकुल्लाह सेदिकी ने बताया था कि मंगलवार शाम पश्चिमी अफगानिस्तान के बदगीस प्रांत में तीन मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसमें एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारी ने बताया कि प्रांतीय राजधानी कला-ए-नव में वाहन चालकों की लापरवाही के कारण यह जानलेवा दुर्घटना हुई थी।

एक अन्य घटना में, उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में बुधवार को एक मिनी बस के गड्ढे में गिर जाने से नौ यात्रियों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए, प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मावलवी शिर अहमद बुरहानी ने बताया।

अफगानिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, जिनका मुख्य कारण खराब सड़कें और चालक की लापरवाही को माना जाता है। एक महीने में ही अलग-अलग हादसों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत कई सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि शासन-प्रशासन का बेपरवाह रवैया भी इसके लिए जिम्मेदार है।

--आईएएनएस

केआर/