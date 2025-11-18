अफगानिस्तान में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 8 घायल

काबुल, 18 नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता सैयद तैयब हमद ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

यह हादसा सोमवार शाम उस समय हुआ, जब एक क्लिनिक की महिला कर्मचारियों को ले जा रहा वाहन सामने से आ रही एक कार से टकरा गया। टक्कर में एक महिला डॉक्टर और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में क्लिनिक की छह महिला कर्मचारी, एक बच्चा और ड्राइवर सहित कुल आठ लोग घायल हुए।

यह पिछले तीन दिनों में पूर्वी अफगानिस्तान में रिपोर्ट हुई दूसरी बड़ी दुर्घटना है।

इससे पहले नंगरहार के पड़ोसी लाघमान प्रांत में रविवार को हुए एक हादसे में छह यात्रियों की मौत और तीन घायल हो गए थे। यह दुर्घटना काबुल से पूर्वी प्रांतों को जोड़ने वाले हाइवे पर तब हुई जब एक यात्री वाहन सड़क से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई।

दक्षिणी अफगानिस्तान के जाबुल में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत और दो घायल हुए। यह हादसा व्यस्त काबुल-कंधार हाइवे पर हुआ जहां दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई।

परवान प्रांत के सियागरद जिले में एक कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत और दो घायल हुए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने इस हादसे में लापरवाही से ड्राइविंग को कारण बताया और दोनों वाहनों के ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया।

--आईएएनएस

