अफगानिस्तान में सड़क हादसा, 11 यात्रियों की मौत

काबुल, 9 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में सोमवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह हादसा दरायेम जिले में वाहन के खाई में गिर जाने से हुआ। जिला पुलिस प्रमुख सैयद मीर खांगर ने बताया कि हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ और मरने वालों में सात लोग एक ही परिवार के थे।

इसी दिन सुबह, पूर्वी गजनी प्रांत में एक कार और बस की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ।

इससे पहले 1 सितंबर को उत्तरी जौजजान प्रांत के आकचा जिले में एक कार के पलटने से आठ यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता कारी अब्दुल सत्तार ने बताया कि चालक ने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए पांच सीटों वाली कार में 12 लोगों को बैठा लिया था।

अफगानिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में सड़क हादसों में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से सबसे भीषण हादसा अगस्त में पश्चिमी हेरात प्रांत में हुआ था, जब 79 लोगों की मौत हो गई थी।

27 अगस्त को काबुल के पश्चिम में अर्घंदी इलाके में एक बस पलटने से कम से कम 25 यात्रियों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। यह हादसा दक्षिणी कंधार को राजधानी काबुल से जोड़ने वाले राजमार्ग पर लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ था।

इसके अलावा 24 अगस्त को बदख्शां प्रांत के कोहिस्तान जिले में पुल-ए-शोपाय इलाके में एक वाहन पलट जाने से तीन यात्रियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल थे।

--आईएएनएस

डीएससी/