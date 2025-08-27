अफगानिस्तान में नशा के खिलाफ अभियान तेज, 30 टन ड्रग्स नष्ट

काबुल, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अफगान पुलिस ने पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में जब्त किए गए 29.8 टन अवैध ड्रग्स को नष्ट कर दिया। आंतरिक उप-मादक पदार्थ निरोधक मंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी दी है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, सोमवार देर रात जारी बयान में कहा गया कि जब्त किए गए पदार्थों में 1,442 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (आईसीई), 588 किलोग्राम हेरोइन, 15,714 किलोग्राम हशीश, 460 किलोग्राम अफीम और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। साथ ही नशीले पदार्थों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जलालाबाद के विभिन्न जिलों में नशीले पदार्थों के निरोधक अभियानों के दौरान यह तस्करी का सामान बरामद किया गया।

आंतरिक उप-मादक पदार्थ निरोधक मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, "अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, खरीद और बिक्री के आरोप में 2,586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके दस्तावेज आगे की जांच के लिए न्यायपालिका को भेज दिए गए हैं।"

इसके अलावा, पुलिस ने प्रांत में 5,786 नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों को गिरफ्तार किया है और उन्हें इलाज के लिए पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया है।

अफगान अंतरिम सरकार ने अप्रैल 2022 में अफीम की खेती, नशीले पदार्थों के प्रसंस्करण और तस्करी पर प्रतिबंध लगा दिया था और देश को नशामुक्त बनाने की कसम खाई थी।

इससे पहले 20 अगस्त को, आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि अफगान मादक पदार्थ निरोधक पुलिस ने उत्तरी तखर और दक्षिणी जाबुल प्रांतों में नशीले पदार्थों की तस्करी के दो बड़े प्रयासों को विफल कर दिया और तीन संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया।

मंत्रालय के अनुसार, खुफिया सूचनाओं के आधार पर, सुरक्षा बलों ने तखर की राजधानी तालुकान शहर और जाबुल के शाजॉय जिले के बाहरी इलाकों में दो अलग-अलग अभियान चलाकर 249 किलोग्राम अफीम जब्त की और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

बयान में आगे कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों से प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने 20 अगस्त को घोषणा की कि इसी तरह की एक कार्रवाई में, अफगान पुलिस ने पूर्वी गजनी और दक्षिणी उरुजगान प्रांतों में दो अलग-अलग अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए।

मंत्रालय ने बताया कि तस्करी के सामान में पीके मशीन गन, एम16 राइफलें, कलाश्निकोव, असॉल्ट राइफलें और रॉकेट लॉन्चर जैसे 16 भारी और हल्के हथियार शामिल हैं, जो उरुजगान की राजधानी तिरिन कोट शहर और गजनी के जघौरी और कारा बाग जिलों में बरामद किए गए।

अधिकारियों ने अभियान के दौरान भारी मात्रा में गोला-बारूद और सैन्य उपकरण जब्त किए, जिनमें संचार उपकरण, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में कारतूस और गोलियां शामिल हैं।

आईएएनएस

पीएके/डीएससी