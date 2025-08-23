अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान में भीषण हादसा, नदी में ट्रैक्टर गिरने से 12 लोगों की मौत

Aug 23, 2025, 03:44 AM

काबुल, 22 अगस्त (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर के नदी में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह जानकारी प्रांतीय सूचना और संस्कृति निदेशक हाफिज अब्दुल बारी राशिद ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि यह हादसा गरमसिर जिले में हुआ, जिसमें तीन महिलाओं और नौ बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही चार अन्य बच्चे घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर 14 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया है।

अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर ट्रैक्टर और जानवरों का इस्तेमाल लोगों और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए करते हैं।

इस बीच, उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में गुरुवार रात एक यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो जाने से 24 यात्री घायल हो गए।

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता शिर अहमद बुरहानी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह हादसा काबुल को उत्तरी मजार-ए-शरीफ शहर से जोड़ने वाली सड़क पर हुआ। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है और सभी को प्रांतीय राजधानी पुल-ए-खुमरी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इससे पहले, इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 64 यात्रियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

प्रांत के बचाव विभाग के प्रमुख अब्दुल जहीर नूर्जई ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह हादसा मंगलवार रात को हुआ, जब एक यात्री बस की एक मोटरसाइकिल और एक मिनी-ट्रक से टक्कर हो गई। यह सड़क पड़ोसी देश ईरान को हेरात शहर से जोड़ती है।

अधिकारी के अनुसार, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो ईरान से वापस लौटे अफगान शरणार्थी थे और अपने वतन में बसने आए थे।

एक अन्य अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बस में आग लग गई थी, जिसके कारण कई शवों की पहचान नहीं हो सकी।

--आईएएनएस

एफएम/

