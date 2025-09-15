अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान: कंधार में हथियारों का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 06:39 PM

काबुल, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अफगान सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कंधार प्रांत में हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा जब्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में यह जानकारी दी।

खुफिया जानकारी और सुराग के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्पिन बोल्डक-कंधार मार्ग पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक एम-4 मशीनगन, एके-47 राइफलें, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोलियां समेत अन्य सैन्य उपकरण बरामद किए गए। मंत्रालय ने बताया कि मौके से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने इसे जन सुरक्षा के संभावित खतरों को रोकने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

पिछले चार वर्षों में अफगान सरकार ने देशभर से हजारों हथियार और गोला-बारूद के विशाल भंडार जब्त किए हैं। इसका उद्देश्य असुरक्षा को खत्म कर पुनर्निर्माण और विकास के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।

इससे पहले, 7 सितंबर को कपीसा प्रांत की पुलिस ने बताया था कि महमूद-ए-राकी के पास एक गांव में परित्यक्त घर से एक एंटी-टैंक माइन और छह हैंड ग्रेनेड सहित कई विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए। पुलिस प्रवक्ता अब्दुल फतह फ़ैज़ के अनुसार, अवैध हथियार रखने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

वहीं 26 अगस्त को कपीसा पुलिस ने अभियान के दौरान सात एके-47 राइफलें, पिस्तौल, प्रोजेक्टाइल और सैकड़ों गोलियां जब्त की थीं। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि किसी को भी अवैध रूप से हथियार रखने या ले जाने का अधिकार नहीं है।

22 अगस्त को हेलमंद प्रांत के मुसा कला जिले में भी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 14 पिस्तौल और दर्जनभर मैगजीन बरामद की थीं। इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

--आईएएनएस

डीएससी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...