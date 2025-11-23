अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान के उरुजगान में हथियारों का जखीरा बरामद

Nov 23, 2025, 03:25 PM

काबुल, 23 ​​नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत में हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता बिलाल उरुजगानी के मुताबिक, हथियार एक घर में छिपा कर रखा गया था। इसमें कई तरह के हथियार, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट शेल, गोलियां और दूसरे हथियार भी शामिल थे।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि अधिकारियों ने गैर-कानूनी हथियारों के इस जखीरे से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है।

खतरनाक हथियारों के मिलने का सिलसिला नया नहीं है। कई दिनों से ये जारी है।

16 नवंबर को दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद में एक अभियान के दौरान हथियारों के साथ एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था।

प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता हक्कानी के मुताबिक, जब्त किए गए सामान में छह कलाश्निकोव राइफल, तीन हैंड ग्रेनेड, एक मोर्टार लॉन्चर, एक एम16 असॉल्ट राइफल, एक शॉटगन, साथ ही सैकड़ों गोलियां, कार्ट्रिज और गैर-कानूनी तरीके से रखे गए दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं।

गोला-बारूद हेलमंद के गेरेशक जिले में मिला, जहां पुलिस ने इस मामले में शामिल होने के शक में एक आदमी को भी पकड़ा। पकड़े गए आदमी को आगे की जांच के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है।

9 नवंबर को भी अफगान पुलिस ने पूर्वी पंजशीर में गैर-कानूनी हथियार और विस्फोटक जब्त किए थे और एक कथित तस्कर को हिरासत में लिया था।

इस जखीरे में तीन एके-47, एक पिस्तौल, दूरबीन, सैकड़ों गोला-बारूद और दूसरे सैन्य उपकरण शामिल थे। ये सभी एक चेकपॉइंट पर बरामद किए गए थे।

पाकिस्तान से हाल ही में हुए संघर्ष के बाद अफगानिस्तान में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों में तेजी आई है। अफगान सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को सचेत कर दिया है। किसी भी आम अफगानी के पास हथियारों की मौजूदगी पर पैनी नजर रखी जा रही है।

