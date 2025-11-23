अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान के हेरात में सड़क हादसे में 10 की मौत, 10 से अधिक घायल

Nov 23, 2025, 03:25 PM

काबुल, 23 नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में रविवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। यह जानकारी प्रांतीय पुलिस कार्यालय द्वारा जारी बयान में दी गई।

हादसा हेरात-कंधार राजमार्ग पर हुआ, जो देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है और पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ता है। बयान के अनुसार, एक कार की टक्कर सामने से आ रही एक अन्य वाहन से हो गई, जिसमें 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।

इससे पहले, 17 नवंबर को पूर्वी प्रांत नंगरहार में एक अन्य सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और आठ लोग घायल हुए थे। नंगरहार पुलिस प्रवक्ता सैयद तैयब हमद के अनुसार, हादसा तब हुआ जब एक क्लिनिक की महिला कर्मचारियों को ले जा रहा वाहन सामने से आ रही कार से जा टकराया। हादसे में एक महिला डॉक्टर और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि छह महिला कर्मचारी, एक अन्य बच्चा और ड्राइवर घायल हो गए थे।

पिछले तीन दिनों में पूर्वी क्षेत्र में यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले 16 नवंबर को नंगरहार के पड़ोसी प्रांत लगमन में हुए सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए थे। यह दुर्घटना काबुल को पूर्वी प्रांतों से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुई थी, जब एक यात्री वाहन सड़क से उतरकर पलट गया और उसमें आग लग गई।

अफगानिस्तान में खराब सड़कों, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण सड़क हादसे आम हैं। इसी क्रम में 14 नवंबर को दक्षिणी प्रांत जाबुल में भी एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हुए थे।

--आईएएनएस

डीएससी

