अफगानिस्तान के गजनी में सड़क हादसा, 2 की मौत, 12 घायल

काबुल, 24 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में रविवार को यह जानकारी दी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दुर्घटनाएं प्रांतीय राजधानी गजनी शहर और एब बैंड जिले में गजनी को पड़ोसी कंधार प्रांत से जोड़ने वाली सड़क पर हुईं, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सरकारी बख्तर समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया है, जिनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इससे पहले शुक्रवार को, दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक ट्रैक्टर के नदी में गिर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे। प्रांतीय सूचना एवं संस्कृति निदेशक हाफिज अब्दुल बारी राशिद ने यह जानकारी दी।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गार्मसिर जिले में हुई, जिसमें तीन महिलाओं और नौ बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए, सभी बच्चे थे।

अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाकर्मी समय पर घटनास्थल पर पहुंचे और 14 अन्य लोगों को बचा लिया।

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मावलवी शिर अहमद बुरहानी ने शुक्रवार को बताया कि इसी तरह की एक घटना में गुरुवार रात अफगानिस्तान के उत्तरी बगलान प्रांत में एक यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 24 यात्री घायल हो गए।

अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना राजधानी काबुल को उत्तरी मजार-ए-शरीफ शहर से जोड़ने वाली सड़क पर हुई, जिसमें 24 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्रांतीय राजधानी पुल-ए-खुमरी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

--आईएएनएस

डीकेपी/