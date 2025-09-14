अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान के फरयाब में भीषण सड़क हादसा, छह की मौत, चार घायल

Sep 14, 2025, 06:38 PM

काबुल, 14 सितंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना ख्वाजा सब्ज पोश जिले के बाहरी इलाके में हुई, जहां एक यात्री कार और ट्रक आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए।

मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान में हर साल हजारों लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। इसकी मुख्य वजह लापरवाह ड्राइविंग, जर्जर सड़कें, ट्रैफिक संकेतों की कमी, ओवरलोडिंग और तेज़ रफ़्तार को माना जाता है।

शनिवार को भी उत्तरी अफगानिस्तान के समंगन प्रांत में एक कार पलटने से तीन यात्रियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए। यह हादसा दारा-ए-सूफ़ी पायन इलाके में हुआ था।

इसी तरह शुक्रवार सुबह समंगन प्रांत में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पड़ोसी बाल्ख प्रांत के अस्पताल में ले जाया गया।

पिछले हफ़्ते मंगलवार को भी पश्चिमी बदगीस प्रांत में तीन मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हुए थे। उसी दिन उत्तरी बगलान प्रांत के खोस्त-ओ-फरिंग इलाके में एक मिनी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें नौ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और सात अन्य घायल हुए।

सोमवार को भी उत्तरी बदख़्शान और पूर्वी ग़ज़नी प्रांतों में सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

डीएससी/

