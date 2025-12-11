अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान: बदख्शां प्रांत में 16 किलो अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार

Dec 11, 2025, 01:38 AM

काबुल, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। अफगान पुलिस ने उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक अभियान के दौरान 16 किलो अफीम बरामद कर एक व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्लाह कामगार ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह कार्रवाई किशिम जिले में की गई, जहां पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा। अधिकारी के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है।

अफगानिस्तान में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चल रहे हैं। 30 नवंबर को निमरोज़ प्रांत में भी पुलिस ने 3 किलो मेथामफेटामिन ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया था।

इसी तरह 16 नवंबर को अफगान गृह मंत्रालय ने बताया था कि देश के कई प्रांतों में की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में 86 किलो कच्ची चरस, 5 किलो क्रिस्टल मेथ, मेथामफेटामिन, स्टिमुलेंट टैबलेट सहित कई तरह के अवैध ड्रग्स बरामद किए गए थे। इन मामलों में 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

14 नवंबर को ताखार प्रांत में भी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर क्रिस्टल मेथ और हेरोइन बनाने में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ जब्त किए थे। आरोपी इन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था।

अफगान सरकार ने 2022 में अफीम और चरस सहित सभी अवैध फसलों की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा है कि मादक पदार्थों का उत्पादन व तस्करी रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि देश पूरी तरह ड्रग-मुक्त बन सके।

--आईएएनएस

डीएससी

