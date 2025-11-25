'अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा', तालिबान की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी

काबुल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मुजाहिद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और 'सही समय पर सही जवाब' देगा।

मुजाहिद के बयान के अनुसार, सोमवार रात करीब 12 बजे पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमले किए। खोस्त प्रांत के गर्बुज जिले के मुगलगाई इलाके में एक स्थानीय नागरिक वलियात खान के घर पर बम गिराया गया, जिसमें नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला की मौत हो गई। घर पूरी तरह तबाह हो गया। कुनार और पक्तिका में भी हमलों से चार अन्य नागरिक घायल हुए।

प्रवक्ता ने कहा, "ये हमले न केवल अफगानिस्तान की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों का भी खुला उल्लंघन हैं। पाकिस्तानी सेना ऐसी कार्रवाइयों से कोई सफलता हासिल नहीं कर सकती। गलत खुफिया जानकारी के आधार पर की गई ये कार्रवाइयां स्थिति को और जटिल बनाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के सैन्य शासन की नाकामी और बेइज्जती ही सामने आती है।"

तालिबान सरकार ने इस 'अपराधपूर्ण' कृत्य की कड़ी निंदा की है। मुजाहिद ने जोर देकर कहा, "अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात अपने हवाई और जमीनी सीमाओं की रक्षा को अपना जायज धार्मिक अधिकार मानता है। अगर अल्लाह ने चाहा, तो सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा, और यह अल्लाह सर्वशक्तिमान के लिए मुश्किल नहीं है।"

इससे पहले, 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में एयरस्ट्राइक की। इसके बाद अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तालिबान सेनाओं ने 11 और 12 अक्टूबर की रात के बीच अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया, जिससे भारी गोलीबारी हुई।

हमलों के बाद, तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनका ऑपरेशन खत्म हो गया है, हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी भी सीजफायर की घोषणा को खारिज कर दिया और अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस