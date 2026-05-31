अफगान प्रवासियों को ले जा रहा ट्रक पलटा, 18 लोगों की मौत और 35 घायल

काबुल, 30 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान से लौटे अफगानी प्रवासियों को ले जा रहे ट्रक के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार सुबह पाकिस्तान से लौटे अफगानी प्रवासियों को ले जा रहे एक ट्रक के पलट जाने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 बच्चे और पांच महिलाएं शामिल हैं। घटना में दर्जनों लोग घायल हो गए।

अफगान मीडिया आउटलेट अमू टीवी ने बताया कि अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत लघमान में एक हाईवे पर ट्रक पलट गया, यह घटना स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 5:30 बजे हुई। लघमान में तालिबान के ट्रैफिक डायरेक्टर हबीबुल्लाह मुबारेज के अनुसार, यह घटना लघमान प्रांत के करघाई जिले में सुरखकानू चौराहे के पास, मुख्य काबुल-जलालाबाद हाईवे पर हुई।

नंगरहार में तालिबान आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि सभी पीड़ित अफगान प्रवासी थे जो हाल ही में पाकिस्तान से लौटे थे। उनके मुताबिक, यात्री कुछ समय के लिए कुनार प्रांत में बसे हुए थे और जब गाड़ी पलटी तो उन्हें काबुल ले जाया जा रहा था।

लघमन में तालिबान गवर्नर के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया, "क्रैश में 18 लोग मारे गए और 35 दूसरे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नंगरहार में मेडिकल सुविधाओं में भेजा गया।"

एक्सीडेंट का कारण तुरंत साफ नहीं हो पाया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब अफगानिस्तान में पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। हाल के समय में बिना डॉक्यूमेंट वाले अफगान माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की कोशिशें तेज कर दी गई है।

तालिबान के रिफ्यूजी कमीशन के मुताबिक, पाकिस्तान से रोजाना कम से कम 4,000 माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया, “इंटरनेशनल मदद एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि माइग्रेंट्स के बड़े पैमाने पर लौटने से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और पब्लिक सर्विस पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, खासकर पूर्वी प्रांतों में जो देश में एंट्री के मुख्य पॉइंट हैं।”

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 26 अप्रैल से 9 मई के बीच, लगभग 114,321 लोग ईरान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौटे।

संगठन ने बताया कि लौटने वालों में डिपोर्टेड और अपनी मर्जी से लौटने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं, जिनमें 14,778 परिवार शामिल हैं। आईओएम के अनुसार, 1 जनवरी से 9 मई के बीच 3.5 मिलियन से ज्यादा लोग अफगानिस्तान लौटे थे, जिनमें लगभग 487,000 परिवार शामिल थे।

--आईएएनएस

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