अफगान पुलिस ने राष्ट्रव्यापी अपराध अभियान में 42 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

काबुल, 24 अगस्त (आईएएनएस)। अफगान पुलिस ने बीते 24 घंटों में कई अलग-अलग अभियानों में 42 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर चोरी और अपहरण समेत विभिन्न अपराधों में संलिप्त होने का संदेह है।

'सिन्हुआ समाचार एजेंसी' के अनुसार, गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि संदिग्ध अपराधियों को समनगन, फरयाब, हेलमंद, पक्तिया, निमरोज, हेरात, गजनी, पक्तिका, गोर, कुनर और बदगीस प्रांत से पकड़ा गया। सभी संदिग्धों को आगे की जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

इससे पहले, बुधवार को अफगान गृह मंत्रालय ने बताया था कि अफगान काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस ने ड्रग तस्करी की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम करते हुए तीन संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया। इन्हें उत्तरी तखार और दक्षिणी जाबुल प्रांतों में गिरफ्तार किया।

मंत्रालय के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने तखार की राजधानी तलूकान शहर के बाहरी इलाके और जाबुल प्रांत के शाजोय जिले में दो अलग-अलग अभियान चलाए।

इस दौरान 249 किलोग्राम अफीम जब्त करते हुए तीन तस्करों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें न्यायिक संस्थानों को सौंपा जाएगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में सोमवार को अफगान काउंटर-नारकोटिक्स पुलिस ने पश्चिमी हेरात प्रांत में 16 संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे 872 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए।

इसी तरह की कार्रवाई में, पुलिस ने पूर्वी गजनी और दक्षिणी उरूजगान प्रांतों में दो अलग-अलग अभियानों में हथियार और गोला-बारूद की एक खेप बरामद की।

मंत्रालय ने बताया कि तस्करी के सामान में पीके मशीन गन, एम16 राइफल, कलाश्निकोव, असॉल्ट राइफलें और रॉकेट लॉन्चर जैसे 16 भारी और हल्के हथियार शामिल थे, जो उरुजगान की राजधानी तिरिन कोट शहर और गजनी के जघौरी और कारा बाग जिलों में बरामद किए गए।

अधिकारियों ने अभियान के दौरान भारी मात्रा में गोला-बारूद और सैन्य उपकरण भी जब्त किए। इनमें कम्युनिकेशन डिवाइस, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में कारतूस और गोलियां शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/एबीएम