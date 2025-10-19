अन्तरराष्ट्रीय

अंडर-17 महिला विश्व कप : चीन ने पहले मैच में नॉर्वे को हराया

Oct 19, 2025, 05:24 PM

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। मोरक्को में आयोजित अंडर-17 महिला विश्व कप- 2025 के ग्रुप सी के पहले दौर के एक महत्वपूर्ण मैच में, चीनी टीम ने नॉर्वे को 5:0 से हराकर टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की।

इस वर्ष की अंडर-17 महिला यूरोपीय चैम्पियनशिप में, नॉर्वे की टीम ने उपविजेता स्थान प्राप्त किया और इस टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त की। हाल ही में हुए अंडर-17 महिला एशियाई कप के समग्र प्रदर्शन की बदौलत चीनी टीम तीन साल बाद अंडर-17 महिला विश्व कप में लौटी।

इस वर्ष के अंडर-17 महिला विश्व कप में 24 टीमों को छह समूहों में विभाजित किया गया है। चीन, अमेरिका, इक्वाडोर और नॉर्वे के समान समूह में है। प्रत्येक समूह की शीर्ष दो टीमें, और तीसरे स्थान पर रहने वाली चार सर्वश्रेष्ठ टीमें, नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

