आयरलैंड में भारतीयों पर हुए हमलों के बीच दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर जोर

डबलिन, 20 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और आयरलैंड के बीच राजनयिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने आयरलैंड के ऐतिहासिक संसद भवन में विदेश मामलों और व्यापार समिति के अध्यक्ष जॉन लहार्ट से मुलाकात की।

18 सितंबर को इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशना था।

आयरलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात के बारे में पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, "विदेश मामलों और व्यापार समिति के अध्यक्ष जॉन लहार्ट और राजदूत अखिलेश मिश्रा ने भारत-आयरलैंड संबंधों को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान आयरिश राजनीतिज्ञ जॉन लहार्ट ने अपने संसदीय क्षेत्र में रहने वाले भारतीय पेशेवरों सहित पूरे आयरलैंड में भारतीय समुदाय के बारे में स्नेहपूर्वक बात की।"

उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विदेश मामलों और व्यापार समिति के अध्यक्ष के रूप में वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और समिति से आगे के परामर्श और किसी भी आवश्यक सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

राजदूत मिश्रा ने लहार्ट की भावनाओं और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से जुड़े लोगों पर हाल ही में हुए हमलों के मद्देनजर आयरिश सरकार और समाज द्वारा दिखाई गई एकजुटता की सराहना की।

राजदूत अखिलेश मिश्रा ने कहा, "राष्ट्रपति डॉ. हिगिंस, उप प्रधानमंत्री हैरिस, न्याय मंत्री और गार्डा के कमिश्नर ने भारतीयों पर हमले की घटनाओं की कड़ी निंदा की। साथ ही आयरलैंड में रह रहे भारतीयों के साथ-साथ भारत में रह रहे उनके परिवारों को आश्वासन और सांत्वना दी है।"

मुलाकात के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और बहु-क्षेत्रीय जुड़ाव के विस्तार पर भी चर्चा की। राजदूत मिश्रा ने डबलिन स्थित भारतीय दूतावास और नई दिल्ली में केविन केली के नेतृत्व में काम कर रहे आयरिश दूतावास के बीच मजबूत परामर्श और समन्वय पर प्रकाश डाला।

द्विपक्षीय मामलों के अलावा दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक सकारात्मक रूप से संपन्न हुई और आने वाले वर्षों में भारत और आयरलैंड के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई।

--आईएएनएस

वीसी/एएस