आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएस भारत के साथ मिलकर काम करेगा : अमेरिकी विदेश मंत्री

न्यू यॉर्क, 15 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एक सौहार्दपूर्ण संदेश में कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करना चाहता है और दोनों देशों के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) और सबसे पुराने लोकतंत्र (अमेरिका) के बीच का ऐतिहासिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी है।

उन्होंने कहा, "एक साथ काम करते हुए, अमेरिका और भारत आज की आधुनिक चुनौतियों का सामना करेंगे और दोनों देशों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे।"

यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर तनाव है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संघर्ष खत्म करने में भूमिका पर मतभेद को लेकर।

उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का भी ज़िक्र किया, जहां भारत और अमेरिका, चीन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रुबियो ने कहा, “हमारा साझा लक्ष्य इस क्षेत्र को अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है।”

उन्होंने तकनीक और उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग की भी बात की, हालांकि ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी से यह सहयोग प्रभावित हो रहा है।

रुबियो ने कहा, "हमारी साझेदारी उद्योगों तक फैली हुई है, नवाचार को बढ़ावा देती है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, और अंतरिक्ष तक भी फैली हुई है।"

भारत और अमेरिका के बीच एक और विवादास्पद मुद्दा ट्रंप का बार-बार यह दावा करना है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को खत्म कराने में उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। भारत ने ज़ोर देकर कहा है कि इसे दोनों पड़ोसियों ने ख़ुद इस्लामाबाद की सेना के एक फ़ोन कॉल के ज़रिए सुलझाया था।

--आईएएनएस

एएस/