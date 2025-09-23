अन्तरराष्ट्रीय

आठवां सिल्क रोड अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक एक्सपो: संस्कृति और सहयोग का संगम

Sep 23, 2025, 01:28 AM

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के कांसु प्रांत में स्थित तुनहुआंग शहर में 21 सितंबर को 8वें सिल्क रोड अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक एक्सपो का भव्य उद्घाटन हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 97 देशों और 8 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 1,000 से अधिक चीनी और विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2,000 साल से भी पहले, प्राचीन रेशम मार्ग ने पूर्व और पश्चिम के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक मजबूत पुल बनाया था। दुनहुआंग का यह ऐतिहासिक शहर उन दिनों विविध सभ्यताओं का मिलन स्थल बना, जहां संस्कृति और ज्ञान का अनूठा मिश्रण हुआ।

इस साल का सांस्कृतिक एक्सपो भी उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, कलात्मक प्रदर्शन, शोध और अध्ययन पर चर्चाएँ और निवेश को बढ़ावा देने जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इस आयोजन ने न केवल संस्कृति की जीवंत शक्ति को उजागर किया, बल्कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के लिए आपसी सहयोग और आदान-प्रदान को गहरा करने का एक बेहतरीन मंच भी प्रदान किया।

आयोजन में शामिल हुए चीनी और विदेशी मेहमानों ने उम्मीद जताई कि यह दुनहुआंग सांस्कृतिक एक्सपो वैश्विक सभ्यता पहल को लागू करने में सहायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सभ्यताओं के बीच आपसी समझ और सीखने की प्रक्रिया को गहरा करेगा, जिससे 'बेल्ट एंड रोड' के उच्च-गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

