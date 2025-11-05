आठवां सीआईआईई शांगहाई में उद्घाटित

बीजिंग, 5 नवंबर (आईएएनएस)। आठवां चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) बुधवार को शांगहाई में उद्घाटित हुआ। 155 देश, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी क्षेत्र और प्रदर्शकों की कुल संख्या इतिहास में नया रिकॉर्ड है।

सीआईआईई का महत्वपूर्ण भाग होने के नाते आठवां होंगछ्याओ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच भी बुधवार को उद्घाटित हुआ। राजनीति, व्यापार और शिक्षा जगत के 400 से अधिक जाने-माने व्यक्ति वैश्विक शासन और खुलापन आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

बताया जाता है कि वर्तमान होंगछ्याओ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान 33 शाखा मंचों और बंद द्वार वार्ताओं का आयोजन होगा। इसमें बहुपक्षवाद सहयोग के पुनरुत्थान, डिजिटल सशक्तीकरण, हरित व अनवरत विकास और ज्यादा खुले चीन आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

इससे बहुपक्षवाद की रक्षा करने और खुली विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण बढ़ाने में चीन का दृढ़ रुख दिखाया गया।

गौरतलब है कि वर्तमान सीआईआईई में शामिल उद्यमों की संख्या पिछले मेले की तुलना में 600 से अधिक बढ़ी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों और अग्रणी उद्यमों की संख्या 290 है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/