अन्तरराष्ट्रीय

आतंकवाद के खात्मे पर चीन ने रखे तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव

Oct 08, 2025, 02:57 AM

बीजिंग, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने कहा कि वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं, वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा पुनः सिर उठा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी स्थिति पहले की तुलना में अधिक जटिल तथा गंभीर हो गई है।

इस परिप्रेक्ष्य में, चीन ने आतंकवाद के उन्मूलन के लिए तीन प्रमुख प्रस्ताव पेश किए।

कंग शुआंग ने बताया कि पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत मानकों पर कायम रहते हुए वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सामूहिक शक्ति को संगठित और मजबूत करना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को सुदृढ़ करते हुए आतंकवाद विरोधी कानूनी ढांचे को अधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। तीसरा, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक स्तर पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन सभी देशों के साथ मिलकर मानव जाति के साझा भविष्य की अवधारणा की भावना के अनुरूप वैश्विक सुरक्षा और वैश्विक शासन पहलों को लागू करने के लिए तत्पर है। चीन स्थायी शांति और सार्वभौमिक सुरक्षा से परिपूर्ण विश्व के निर्माण में सार्थक योगदान देने का इच्छुक है।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी प्रयासों को आगे बढ़ाने और स्थायी शांति व सार्वभौमिक सुरक्षा से परिपूर्ण विश्व के निर्माण में योगदान देने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।

कंग शुआंग ने यह भी कहा कि चीन मानव जाति के साझे भाग्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा के मार्गदर्शन में सभी पक्षों के साथ वैश्विक सुरक्षा पहल और शासन पहल को लागू करते हुए स्थायी शांति व सार्वभौमिक सुरक्षा वाले विश्व के निर्माण के लिए योगदान देने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

