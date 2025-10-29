आतंकी मसूद अजहर ने चली महिलाओं को जिहादी बनाने की चाल, कहा सीधे जन्नत नसीब होगी

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने अपनी नई महिला जिहाद ब्रिगेड “जमात-उल-मोमिनात” के गठन की घोषणा की है।

हाल ही में आतंकी मसूद अजहर ने अपनी इस महिला जिहाद ब्रिगेड को एक संदेश भी दिया है। महिला जिहाद ब्रिगेड तैयार करने के लिए आतंकी अजहर महिलाओं को लगातार भड़का रहा है। जिहाद में शामिल होने के लिए वह महिलाओं को जन्नत के ख्वाब भी दिखा रहा है।

मसूद अजहर पाकिस्तानी महिलाओं को कह रहा है कि जो महिला जमात-उल-मोमिनात में शामिल होगी, वह सीधे जन्नत में जाएगी। मसूद अजहर का यह करीब 21-मिनट लंबा भाषण है, जो बहावलपुर के मरकज उस्मान-ओ-अली में दिया गया। इसमें अजहर ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार महिलाओं को भर्ती कर उन्हें वैचारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और “वैश्विक जिहाद” के उसके अभियान में शामिल किया जाएगा।

मसूद अजहर के इस भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग आईएएनएस के पास उपलब्ध है। इस संदेश के कई मुख्य बिंदु हैं। आतंकी सरगना बताता है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कोर्स ‘दौर-ए-तसकिया’ शुरू किया गया है, जो पुरुषों के ‘दौर-ए-तरबियत’ कोर्स के समान है।

दूसरे चरण में महिलाओं को ‘दौर-ए-आयात-उल-निसा’ सिखाया जाएगा, जिसमें इस्लामी ग्रंथों के हवाले से ‘महिलाओं का जिहाद में कर्तव्य’ बताया जाएगा। उसने कहा कि भारत की महिला सैनिकों और पत्रकारों का मुकाबला करने के लिए वह अपनी महिला इकाई तैयार कर रहा है। जैश-ए-मोहम्मद की योजना पाकिस्तान के हर जिले में जमात-उल-मोमिनात की ब्रांच बनाने की है। प्रत्येक ब्रांच की जिम्मेदारी जिला मुंतजिमा नामक महिला के पास होगी।

इसके साथ ही महिलाओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी गैर-मह्रम पुरुष से संपर्क नहीं करें। गौरतलब है कि इस संगठन की कमान मसूद अजहर मसूद की बहन सादिया अजहर के पास है। महिला ब्रिगेड में अन्य लोगों की भागीदारी की बात करें तो अन्य नेतृत्व में उसकी बहन सुमैरा अजहर (उम्मे मसूद) और आफीरा फारूक शामिल हैं।

गौरतलब है कि आफीरा फारूक पुलवामा के हमलावर उमर फारूक की विधवा है। सुमैरा अजहर ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रही है, जिनका उद्देश्य नई महिलाओं की भर्ती और ब्रेनवॉश करना है। संगठन की प्रचार शाखा “शोबा-ए-दावत” उन महिलाओं के माध्यम से चल रही है जिनके आतंकी रिश्तेदार भारतीय सेना के हाथों मारे गए। अजहर ने महिलाओं को अपनी किताब ‘ऐ मुसलमान बेहना’ पढ़ने की हिदायत दी है।

उसने दावा किया कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई में उसके 14 रिश्तेदार मारे गए, जिनमें उसकी बहन हवा बीबी भी शामिल थी, जिसके साथ मिलकर उसने इस महिला ब्रिगेड का विचार तैयार किया था। अब सामने आई यह रिकॉर्डिंग जैश-ए-मोहम्मद के महिला आतंकी नेटवर्क को संस्थागत रूप देने की पुष्टि करती है, जिसे पाकिस्तान की जमीन पर राज्य प्रायोजित समर्थन प्राप्त है।

