आसियान समिट में केंद्र की मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली/कुआलालंपुर, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। हालांकि, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होने के लिए मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे, बल्कि डिजिटल माध्यम से समिट में शामिल होंगे। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुआलालंपुर में आसियान समिट में केंद्र की मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान नेता संयुक्त रूप से आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की पहलों पर चर्चा करेंगे। आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करना हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है।"

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। 26 अक्टूबर को पीएम मोदी वर्चुअली समिट को संबोधित करेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर केंद्र की मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इससे पहले, पीएम मोदी ने कहा कि वह कुआलालंपुर में 47वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने समूह की अध्यक्षता संभालने के लिए मलेशिया को बधाई भी दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "मेरे प्रिय मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए उत्सुक हूं।"

दूसरी ओर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी एक्स पर लिखा, "कल रात, मुझे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी सहयोगी का फोन आया, जिसमें मलेशिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर पर मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग के अलावा, भारत व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मलेशिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।"

उन्होंने कहा कि हमने इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर भी चर्चा की। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि वह वर्चुअल रूप से भाग लेंगे, क्योंकि उस समय भारत में दीपावली का त्योहार अभी मनाया जा रहा है। मैं उनके इस निर्णय का सम्मान करता हूं और उन्हें और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। भारत से संबंधों को मजबूत करने और एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र की दिशा में आसियान-भारत सहयोग को और बढ़ाने के लिए मलेशिया प्रतिबद्ध रहेगा।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी